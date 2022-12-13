В центре Курска откроют каток площадью 800 "квадратов"

Город готовится к встрече Нового года Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске на улице Ленина на месте снесенного кафе «Старый клен» приступили к монтажу катка. Рабочие здесь трудятся с утра.

В этом году Губернский каток решили перенести с «насиженного» места на Театральной площади. Его площадь составит 800 квадратных метров, что на 200 больше прошлогоднего.

В этом году в Курской области по традиции пройдут благотворительные новогодние представления «Губернаторская елка». Пригласительные билеты как всегда будут предоставлены детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Также пригласительные получат те, кто находится сейчас в пунктах временного размещения.