В Курске в аварийном доме затопило жильцов

В мэрии пояснили, что не могут подобрать шифер для ремонта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жильцы дома, расположенного в Курске по улице Моковской, 32, пожаловались, что из-за некачественного ремонта кровли после дождя затопило квартиры.

13 декабря специальная комиссия с председателем комитета ЖКХ Антоном Бартеневым побывала в доме.

- Здание 1960 года постройки. В 2021 году дом был признан аварийным. Капитальный ремонт сделать здесь невозможно, - сказали в мэрии. - Всем жителям дома № 32 по улице Моковской было предложено временно переехать в маневренное жилье. Однако на переезд никто не согласился.

Как отметили в городском жилищном фонде, дом включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья на 2021-2026 годы.

13 декабря рабочие УК «Честное ЖКХ» приступят к точечному ремонту кровли. Сложность текущего ремонта обусловлена тем, что на крыше уложен шифер старого образца. И достаточно проблематично подобрать аналогичный материал для ремонта по геометрическим параметрам, - объясняет мэрия.

Предварительная проверка работ назначена на четверг.