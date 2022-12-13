В Курской области закупили 42 тысячи новогодних подарков для детей в трудной жизненной ситуации

В Курском драматическом театре, Курской государственной филармонии, Курском цирке и областном Дворце культуры пройдут яркие новогодние представления Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году в Курской области по традиции пройдут благотворительные новогодние представления «Губернаторская елка». Пригласительные билеты как всегда будут предоставлены детям из многодетных и малообеспеченных семей, ребятам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.

Также пригласительные получат те, кто находится сейчас в пунктах временного размещения.

В преддверии Нового года и на новогодних каникулах в Курском драматическом театре, Курской государственной филармонии, Курском цирке и областном Дворце культуры пройдут яркие новогодние представления. Посетить Губернаторские елки смогут более 17 тысяч ребят.

Также приобретено свыше 42 тысяч новогодних подарков. Их получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.