Вечером 13 декабря на Курскую область обрушится метель

На дорогах возможны снежные заносы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году жителей Курской области зима погодой пока не радует. Так, в региональном МЧС сообщили, что осадки в виде дождя сменит метель.

- В период с 18 часов 13 декабря до шести утра 14 декабря на территории Курской области ожидается сильный, мокрый снег, местами очень сильный снег, налипание мокрого снега, - говорят спасатели.

Ночью 14 декабря - местами усиление западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В регион придет метель, на дорогах возможны снежные заносы.

Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова высотой местами до 20-40 сантиметров.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».