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НовостиОбщество13 декабря 2022 8:13

Вечером 13 декабря на Курскую область обрушится метель

Порывы ветра будут до 20 метров в секунду
Кристина ГОРБАТЕНКО
На дорогах возможны снежные заносы

На дорогах возможны снежные заносы

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В этом году жителей Курской области зима погодой пока не радует. Так, в региональном МЧС сообщили, что осадки в виде дождя сменит метель.

- В период с 18 часов 13 декабря до шести утра 14 декабря на территории Курской области ожидается сильный, мокрый снег, местами очень сильный снег, налипание мокрого снега, - говорят спасатели.

Ночью 14 декабря - местами усиление западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. В регион придет метель, на дорогах возможны снежные заносы.

Утром 14 декабря ожидается образование снежного покрова высотой местами до 20-40 сантиметров.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».