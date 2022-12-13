В Курской области разыскивают водителя, который сбил 25-летнюю девушку

Водитель скрылся с места ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 12 декабря примерно в 16:22 в районе дома № 16 по улице Димитрова в Железногорске. В региональном УГИБДД рассказывают, неизвестный водитель, управляя неустановленным ТС, сбил 25-летнюю девушку-пешехода, после чего скрылся с места ДТП.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция Курской области просит очевидцев данного ДТП связаться с дежурной частью УГИБДД УМВД России по Курской области по телефону 36-70-01 или позвонить по номеру 02 или 112.

Всего 12 декабря в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 07:52 в районе дома № 2 по улице Комсомольской в Железногорске. По предварительным данным, 35-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил 51-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.