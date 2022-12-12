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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:41

В Курске восстановили освещение на 24 улицах

Об этом рассказали в комитете ЖКХ
Кристина ГОРБАТЕНКО
Устранили семь поврежденных участков воздушной линии сети

Устранили семь поврежденных участков воздушной линии сети

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжаются работы по восстановлению наружного освещения. В региональном комитете ЖКХ рассказывают, что на прошлой неделе коммунальщики выполнили работы по техническому обслуживанию девяти шкафов наружного освещения. Устранили семь поврежденных участков воздушной линии сети.

Кроме этого, на прошлой неделе исправили недостатки в системе освещения, и теперь свет появился на 24 улицах областного центра: Карла Маркса, Серегина, Сумская, Почтовая, Белгородская (сквер), Обоянская, ПЛК, Парковая, Магистральный проезд, Медвенская, Панинская, Ямская, Марата, Сосновская, Радищева, Ольшанского, Комарова, Дейнеки, Озерная, Союзная, Перекальского, Димитрова, Станционная, 1-я Степная.