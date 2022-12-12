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НовостиОбщество12 декабря 2022 13:15

В Курской области закончили капремонт Кшенской детской школы искусств

Обновили фасад, установили двери и окна
Кристина ГОРБАТЕНКО
Всего на ремонт потратили более 30 миллионов рублей

Всего на ремонт потратили более 30 миллионов рублей

Фото: Архив "КП"

В Курской области завершили капитальный ремонт Кшенской детской школы искусств. Работы выполняли в рамках нацпроекта «Культура». В здании отремонтировали кровлю, обновили фасад, выполнили отмостку, установили двери и окна, провели замену напольного покрытия, водопровода, канализации и электропроводки.

Также в школу купили новую мебель и благоустроили прилегающую территорию.

Как сообщают в областной администрации, еще специалистам предстоит установить муфельную печь, которая предусмотрена для обжига глиняных игрушек.

На прилегающей территории построили и запустили блочно-модульную котельную установку для теплоснабжения здания, на эти цели из областного бюджета было выделено девять с половиной миллионов рублей.

Всего же на реконструкцию детской школы искусств было затрачено более 30 миллионов рублей.