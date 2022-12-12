Курянин хотел разоблачить мошенников , но лишился более миллиона рублей

Мужчине сообщили, что на его имя кто-то оформил кредит Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 62-летнему жителю Курска позвонила неизвестная и представилась дознавателем столичного региона. Девушка убедила курянина в утечке его персональных данных из банка, в результате чего посторонним лицам удалось оформить на его имя кредит, и попросила мужчину разоблачить мошенников. Она потребовала четко выполнить все ее указания, оставив их разговор в тайне.

Позже мужчине позвонила лжесотрудница банка и выслала через мессенджер фиктивные документы, подтверждающие ее статус. Тогда курянин пошел в банк и оформил займ на сумму 600 тысяч рублей, а затем уже вечером выехал из областного центра в Курчатов, где совершил 39 операций по переводу наличных купюр.

Утро следующего дня снова началось со звонка лжеспециалиста банка, она рассказала о наличие кредита уже в другом банке. По аналогичной схеме мужчина оформил 699 тысяч рублей, большую часть которых перевел через банкомат. Оставшиеся 30 тысяч он не смог отправить мошенникам: служба безопасности банка заблокировала перевод.

После этого мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.