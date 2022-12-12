В Курской области из-за сильного ветра без света остались семь районов

Под отключение попали 1157 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

12 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступила информация о том, что в регионе произошло нарушение электроснабжения в пяти районах: Курском, Золотухинском, Обоянском, Медвенском, Щигровском, Глушковском и Рыльском.

Нарушение произошло из-за сильных порывов ветра и дождя. Всего под отключение попали: 633 дома с населением 1157 человек, из них 162 ребенка.

Восстановить электроснабжение планируют сегодня в течение дня.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».