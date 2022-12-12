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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 10:58

За неделю в Курской области произошло порядка 40 пожаров

Спасатели 230 раз выезжали по тревоге
Кристина ГОРБАТЕНКО
45 раз пожарные выезжали на ликвидацию последствий ДТП

45 раз пожарные выезжали на ликвидацию последствий ДТП

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 5 по 11 декабря пожарно- спасательные подразделения Курской области 230 раз выезжали по тревоге, за неделю в регионе произошло порядка 40 пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, зарегистрирован один случай гибели на воде. Трагедия произошла 5 декабря в Тимском районе. Во время рыбалки погиб мужчина 52-летний мужчина.

8 декабря житель Тимского района обнаружил на своем приусадебном участке артснаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд был уничтожен на полигоне спасателями Аварийно-спасательной службы Курской области.

Помимо этого, 45 раз пожарно-спасательные подразделения региона выезжали на ликвидацию последствий аварий на дорогах.

Главное управление напоминает курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на водоемах. Телефоны спасения «101» и «112».