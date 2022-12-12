За неделю в Курской области произошло порядка 40 пожаров

45 раз пожарные выезжали на ликвидацию последствий ДТП Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 5 по 11 декабря пожарно- спасательные подразделения Курской области 230 раз выезжали по тревоге, за неделю в регионе произошло порядка 40 пожаров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Так, зарегистрирован один случай гибели на воде. Трагедия произошла 5 декабря в Тимском районе. Во время рыбалки погиб мужчина 52-летний мужчина.

8 декабря житель Тимского района обнаружил на своем приусадебном участке артснаряд времен Великой Отечественной войны. Снаряд был уничтожен на полигоне спасателями Аварийно-спасательной службы Курской области.

Помимо этого, 45 раз пожарно-спасательные подразделения региона выезжали на ликвидацию последствий аварий на дорогах.

Главное управление напоминает курянам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения на водоемах. Телефоны спасения «101» и «112».