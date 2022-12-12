В Курске автомобиль сбил десятилетнего мальчика

Ребенок был доставлен в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 9 декабря примерно в 15:56 на улице Карла Либкнехта. В региональном УГИБДД рассказывают, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда CRV», сбил десятилетнего мальчика-пешехода.

В результате ДТП мальчик-пешеход получил ранения и был доставлен в больницу. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Всего с 9 по 12 декабря в Курской области зарегистрировано десять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 9 декабря примерно в 07:00 на по проспекте Вячеслава Клыкова. По предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спектра», сбил 16-летнего пешехода

В результате ДТП пешеход получил ранения и был доставлен в больницу.