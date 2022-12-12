В Курской области на выходных поймали 21 пьяного водителя

В регионе прошли профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Курская Госавтоинспекция продолжает выявлять водителей, которые пьяными сели за руль автомобиля. В прошедшие выходные дни в регионе прошли профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Подобные проверки Госавтоинспекция проводит постоянно. Так, с 9 по 11 декабря за нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления ТС 12 водителей, семь отказались проходить медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще два водителя повторно сели за руль пьяными..

Госавтоинспекция Курской области просит курян не оставаться равнодушными, если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона - 102, дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.