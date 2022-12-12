Под Курском фура съехала в кювет

Авария произошла на трассе в селе Троица Фото: материалы пресс-служб

Авария произошла в селе Троица на дороге Отрешково-Петровское. Сообщение о ДТП поступило на ПСЧ Курского района 10 декабря в 14:52.

К месту вызова выезжали огнеборцы ПЧ Курского района . Спасатели рассказывают, по прибытию на место ДТП они установили, грузовой автомобиль "Мерседес" съехал в кювет. В результате аварии пострадавших нет.

Похожее ДТП произошло 11 декабря в Рыльском районе. О ДТП сообщили в Противопожарную службу комитета региональной безопасности Курской области. Как рассказывают спасатели, водитель не справился с управлением в результате чего машина съехала в кювет. После этого автомобиль врезался в дерево и загорелся. В результате ДТП пострадали три человека.