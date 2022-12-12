Куряне стали победителями Всероссийского конкурса по информационным технологиям

Курские школьники победили в направлении «Мобильная разработка» Фото: Архив "КП"

В Самаре завершился Всероссийский хакатон по информационным технологиям «TASKILLS. RetroRave». Финал конкурса проходил с 8 по 11 декабря, между собой соревновались 17 команд, в их числе были представители Курской области - «AwareTeam».

В городской администрации сообщают, что наши земляки привезли победу. Воспитанники Центра цифрового образования «IT-куб.Курск» - структурного подразделения школы № 60 имени Героев Курской битвы Арам Вирабян и Анатолий Мурунов победили в направлении «Мобильная разработка».

Всего в отборочном этапе хакатона приняли участие 195 команд из 24 субъектов России.