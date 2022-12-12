Под Курском машина врезалась в дерево и загорелась

Водитель не справился с управлением автомобиля Фото: материалы пресс-служб

Авария произошла в Рыльском районе 11 декабря в 01:38. О ДТП сообщили в Противопожарную службу комитета региональной безопасности Курской области.

Как рассказывают спасатели, водитель не справился с управлением в результате чего машина съехала в кювет. После этого автомобиль врезался в дерево и загорелся.

В результате ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Пожарные потушили возгорание, однако автомобиль сгорел. Подробности происшествия пока неизвестны.