Курские баскетболистки крупно победили в Ростове

Ольга Фролкина (№ 15) сегодня набрала 13 очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 11 декабря, в Ростове состоялся матч регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. Действующий обладатель титула – курское «Динамо» гостило у местного «Пересвета». Все встало на свои места уже после первой четверти – 30:16 в пользу динамовок. В дальнейшем их перевес лишь увеличивался. Выиграв все четыре четверти, курянки победили 81:49.

Самыми результативными у курского клуба сегодня стали – Эва Лисец (22 балла), Ольга Фролкина (13), Елизавета Шабанова (десять), Анна Буровая и Елизавета Комарова (по девять).

После сегодняшнего игрового дня в тройку лидеров входят – УГМК из Екатеринбург (26 очков), столичный МБА (25) и наше «Динамо» (24). Теперь 15 декабря «Динамо» сыграет дома со столичными одноклубницами (12-е место, 14 очков). Начало игры в 19:00.