В 2023 году в Курске благоустроят шесть общественных территорий

В прошлом году дизайн-проекты для проведения работ отбирались курянами в ходе онлайн-голосования Фото: Светлана ВОЛКОВА

В следующем году в Курске планируют благоустроить шесть общественных территорий. Это вторые этапы работ в парке на пересечении улиц Союзной и Куйбышева, лесопарковой зоне на проспекте Клыкова и сквере «Спортивный» на улице Менделеева, а также парк Героев Гражданской войны и скверы по улице Станционной и на площади Рокоссовского.

Как раннее рассказывала КП, в комитете архитектуры и градостроительства прошло соучаствующее проектирование по благоустройству парка Героев Гражданской войны Курска.

Традиционно участие в нем приняли неравнодушные горожане, общественники и студенты худграфа.

В ходе обсуждения жители города представили свое видение благоустройства. Кто-то предлагал перенести детскую площадку от Вечного огня, а кто-то предлагал изменить расположение входных групп.

Все инициативы и проекты будут проработаны, проанализированы организаторами, выработана единая концепция, которая еще раз пройдет обсуждение и только затем приступят к разработке проекта, сказали в мэрии города.

В 2022 году в городе облагорожены четыре общественных пространства.