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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 9:48

12 декабря на Курскую область обрушатся дожди и сильный ветер

Столбик термометра поднимется до +6
Ольга ДАНИЛОВА
Будет облачно и сыро

Будет облачно и сыро

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра с 21 часа 11 декабря до 21 часа 12 декабря в регионе будет облачно. Временами дожди, днем местами сильные дожди, ветер юго-восточный, днем с переходом на западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду, температура: - ночью и днем 1-6° тепла.

Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой соблюдать правила безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.