Курянина судят за кражу из магазина на 145 тысяч рублей

Курянина отправили пока под домашний арест Фото: Светлана ВОЛКОВА

Суд отправил под домашний арест 36-ти летнего жителя Курска. Мужчину обвиняют по п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в помещение).

- В ноябре он повредил замок входной двери в сетевой магазин в деревне Сапогово Курского района, забрался внутрь и похитил сигареты, алкоголь, бритвенные принадлежности и шоколад всего на сумму около 145,5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в меру пресечения - домашний арест сроком на два месяца.

В суде обвиняемый не отрицал, что забрал из магазина товары и согласился с ходатайством следователя.

Постановление суда не вступило в законную силу, добавили в ведомстве.