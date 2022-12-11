Курский «Сокол» в третий раз проиграл «Олимпии»

11 декабря «Сокол» проведет повторную встречу в Кирово-Чепецке с «Олимпией». Начало игры в 14:00. Фото со страницы ХК "Олимпия" в VK.

Накануне, 10 декабря, в Кирово-Чепецке местная «Олимпия» принимала курский «Сокол» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. После 0:16 по сумме двух матчей на курском льду наши парни смогли забросить шайбу в гостях, правда, на исходе это никак не отразилось. Богдан Кусков на 31-й минуте сделал счет 1:4. Итоговый же результат - 7:1 в пользу «Олимпии».

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (38 очков). Далее располагаются пензенский «Дизелист» (32) и саратовский «Кристалл» (31). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 11 декабря, «Сокол» проведет повторную встречу в Кирово-Чепецке с «Олимпией» (пятое место, 25 очков). Начало игры в 14:00.