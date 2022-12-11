В Курской области запретили фейерверки

Запрет объяснили «желтым уровнем» террористической опасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

Власти Курской области приняли решение запретить в регионе продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января.

- Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян. В регионе сохраняется «желтый уровень» террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области, - пояснили в Доме Советов.

- Это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — синий, высокий — желтый и последний, критический — красный, - пояснил глава региона Роман Старовойт. - В связи с этим на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция. Они необходимы для дополнительной безопасности, в том числе, контроля транспортного потока на границе с Украиной. Усилено патрулирование населенных пунктов.