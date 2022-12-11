Под Курском сгорел жилой дом

На пожар выезжали пожарные, полиция, скорая Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 декабря в 16.50 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме по адресу: Горшеченский район, деревня Никандровка, улица Юбилейная. На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №23 Горшеченского района, ОППО Старомеловое, ОППО Средние Опочки, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети.

- Огонь повредил жилой деревянный дом по всей площади. Пожар потушили в 17:21, - рассказали в ГУ МЧС региона.

Пожар тушили 19 человек и восемь единиц техники.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).