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НовостиОбщество10 декабря 2022 11:03

11 декабря в Курской области столбик термометра поднимется до рекордной отметки

В регионе будет до +8
Ольга ДАНИЛОВА
На выходных будет аномально тепло в Курске

На выходных будет аномально тепло в Курске

Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 декабря в регионе будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем временами дождь. Местами туман. Ветер южной четверти 7-12, днем местами порывы до 17 метров в секунду. Температура: - ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 , при тумане до 300 метров.

По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие выходные дни в регионе ожидается неустойчивая погода: осадки в виде дождя и мокрого снега.

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области ежедневно патрулируют водные объекты, проводят разъяснительные беседы с рыбаками, рассказывают, что нужно иметь с собой при выходе на лед средства спасения.