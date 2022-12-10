Куряне предложили перенести детскую площадку от Вечного Огня в парке Героев

Все инициативы и проекты будут проработаны, пообещали в мэрии Фото: Светлана ВОЛКОВА

В комитете архитектуры и градостроительства прошло соучаствующее проектирование по благоустройству парка Героев Гражданской войны Курска.

Традиционно участие в нем приняли неравнодушные горожане, общественники и студенты худграфа.

Все они разделились на шесть команд. В ходе обсуждения жители города представили свое видение благоустройства. Кто-то предлагал перенести детскую площадку от Вечного огня, а кто-то предлагал изменить расположение входных групп.

Все инициативы и проекты будут проработаны, проанализированы организаторами, выработана единая концепция, которая еще раз пройдет обсуждение и только затем приступят к разработке проекта, сказали в мэрии города.

Заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Михаил Резниченко отметил, что в этом парке есть значимые объекты и от этого необходимо отталкиваться.