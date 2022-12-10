На выходных в Курской области потеплеет до +5

Погода будет неустойчивой
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие выходные дни в регионе ожидается неустойчивая погода: осадки в виде дождя и мокрого снега, в дневные часы температура воздуха будет подниматься до пяти градусов тепла.
Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области ежедневно патрулируют водные объекты, проводят разъяснительные беседы с рыбаками, рассказывают, что нужно иметь с собой при выходе на лед средства спасения.
В патрулированиях также принимают участие спасатели КОО ООО «ВОСВОД» и Аварийно-спасательной службы Курской области. Главное управление напоминает о том, что делать, если Вы провалились под лед?
- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;
- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;
- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;
- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.
Телефоны службы спасения «101» и «112».