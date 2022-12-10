На выходных в Курской области потеплеет до +5

Погода будет неустойчивой Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского гидрометцентра в ближайшие выходные дни в регионе ожидается неустойчивая погода: осадки в виде дождя и мокрого снега, в дневные часы температура воздуха будет подниматься до пяти градусов тепла.

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области ежедневно патрулируют водные объекты, проводят разъяснительные беседы с рыбаками, рассказывают, что нужно иметь с собой при выходе на лед средства спасения.

В патрулированиях также принимают участие спасатели КОО ООО «ВОСВОД» и Аварийно-спасательной службы Курской области. Главное управление напоминает о том, что делать, если Вы провалились под лед?

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

- по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Телефоны службы спасения «101» и «112».