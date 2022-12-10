В Курской области приезжих закладчиков осудили на длительные сроки

Приговор еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга и жителю Тульской области.

- Мужчины вступили в преступный сговор с третьим лицом. Их ролью было забирать из тайников-закладок оптовые партии наркотиков и передавать закладчикам. Сведениями о том, где находятся тайники-закладки они обменивались через Интернет, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Изъятая партия наркотиков составила 22 кило.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере организованной группой).

Житель Питера получил 12 с половиной лет колонии строгого режима, туляк – восемь с половиной лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, добавили в ведомстве.