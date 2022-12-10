Спортивные выходные в Курске: автокросс, шахматы и компьютерный фестиваль

В Курск съедутся тяжелоатлеты из девяти регионов страны Фото: Светлана ВОЛКОВА

На выходных в Курске пройдет ряд спортивных мероприятий. Так, 11 декабря в 10:00. начнется

Чемпионат Курской области по автомобильному кроссу (шестой этап). Соревнования пройдут в Курске на трассе Центрального автомотоклуба Курска (ул. Воздушная, 41).

В тот же день, но часом позже откроется Чемпионат Курской области по молниеносной игре в шахматы. Шахматисты соберутся в Курске в городском шахматном клубе на улице Гайдара, 14.

А 11 декабря в 13:00 стартует компьютерный фестиваль «Курская Дуга». Он пройдет в МегаГРИННе (ул. Карла Маркса, 68).

Кроме того, в спортивном комплексе «Спартак» 10-11 декабря пройдут Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике на призы комитета по физической культуре и спорту Курской области. Это один из старейших турниров в регионе. Он проводится с 1969 года.

Будет разыграно 20 комплектов медалей, а также пройдет награждение победителей в абсолютной категории у мужчин и женщин.