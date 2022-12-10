За месяц в Курской области произошло 140 пожаров

Часто причиной пожаров становятся старые печки в частном секторе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего в регионе в ноябре зарегистрировано 140 пожаров. Это на 35% меньше, чем в прошлом году. В огне погибло четыре человека. Рост пожаров зафиксирован в семи населенных пунктах. Более 77% возгораний приходится на открытые территории и жилой сектор. Половина пожаров произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

В регионе - более 18 тысяч курян «группы риска». Работа по их переселению на период холодов сегодня завершена, сказали в МЧС региона.

Почти 500 хозяев домов получили помощь в ремонте печей и электропроводки.

Подразделения пожарной охраны спасли 54 человека. Добровольные пожарные подразделения региона принимали участие в тушении 56 пожаров.

Пожарно-спасательные подразделения Курской области более ста раз выезжали на ликвидацию аварий на дорогах. При этом удалось спасти 52 человека.

В декабре комплекс мер будет направлен на профилактику пожаров в жилом секторе, а также безопасное проведение праздничных новогодних мероприятий, добавили в ведомстве.