От осложнений ковид умер 71-летний курянин

В регионе растет также заболеваемость ОРВИ Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 10 декабря, в Курской области с начала пандемии всего зарегистрировано 149 439 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 40 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 169 человек, на ИВЛ – восемь (пять – инвазивная, три – неинвазивная).

По оперативным данным, с начала пандемии в регионе от ковид скончалось 2532 человека. В том числе за последние сутки - мужчина 71 года. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.