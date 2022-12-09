В Курске откроется выставка "Сделано в СССР"

Экспозиция откроется 13 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 13 декабря в Курском областном краеведческом музее будет работать выставка «Сделано в СССР».

- Год столетия образования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) — хороший повод вспомнить о том, что это событие оказалось переломным не только для отечественной, но и для всемирной истории. Советский Союз — одно из первых социалистических государств в истории человечества, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года. Это было время великих потрясений и больших побед советского народа. Советский Союз занимал 1/6 часть обитаемой суши и был самым большим в мире государством по площади (22,4 млн км²). Состоял из союзных республик (в разные годы от четырех до 16), по Конституции являвшихся суверенными государствами, - рассказывают организаторы.

Выставка охватывает период 1920-1980-х годов. Основная цель – показать жизнь советских людей тех лет, которая была наполнена работой и учебой, спортивными занятиями и веселыми праздниками. Посетители смогут познакомиться с экспонатами, иллюстрирующим различные аспекты жизни в СССР: приборы и оборудование, фотографии и документы, одежда, посуда, советская бытовая техника, награды и сувениры, прочие, ушедшие в историю, предметы, которые ежедневно окружали обычного советского человека.

Выставка «Сделано в СССР» предназначена для посетителей всех возрастов. Старшему поколению она напомнит об их совсем недавнем прошлом, а более молодым людям поможет представить, как жили их родители, бабушки и дедушки.