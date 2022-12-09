Куряне могут сообщить о плохом теплоснабжении на "горячую линию"

Аварию устраняли сутки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В прокуратуре Курской области открыта «горячая линия» по вопросу возобновления теплоснабжения после аварии в Северо-Западном микрорайоне Курска.

- Своевременность восстановления подачи ресурса находится на контроле прокуратуры, - заверили в ведомстве.

В случае, если после завершения ремонтных работ на тепловых сетях ПАО «Квадра»- «Курская генерация» теплоснабжение жилых помещений и социальных объектов не будет возобновлено, граждане могут сообщить об этом в прокуратуру Курской области по телефону (4712) 72-52-21.

Прорыв тепломагистрали и отключение от тепла почти 40 тысяч курян произошло утром 7 декабря.

- Порыв участка тепломагистрали случился в результате резких температурных колебаний. Этот участок трубопровода подвержен коррозионному износу из-за периодического подтопления ливневыми водами.

Три года назад на Студенческой уже случалась крупная авария. Тогда специалисты заменили ветхие сети частично, но в целом трубы сильно изношены, они эксплуатируются уже более 20 лет. По-прежнему остро стоит вопрос о необходимости замены всех изношенных городских теплосетей, - пояснил ситуацию губернатор региона Роман Старовойт.