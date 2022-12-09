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НовостиЗдоровье9 декабря 2022 17:46

Курских педагогов учат оказывать помощь пострадавшим в ДТП и при взрыве газа

Тренировка прошла в школе номер 58
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Во время тренингов участники отрабатывали практические навыки оказания первой помощи

Во время тренингов участники отрабатывали практические навыки оказания первой помощи

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В школе № 58 врачи Курской областной больницы провели тренинг по отработке оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Участниками стали педагоги школы и сотрудники комитета образования Курска.

- Министерство здравоохранения региона и Курская областная многопрофильная клиническая больница поддержали инициативу педагогического сообщества получить знания по оказанию первой помощи. Это важный навык, который в экстренной ситуации может спасти чью-то жизнь, – отметил главный врач Курской ОМКБ Михаил Лукашов.

Во время тренингов участники отрабатывали практические навыки оказания первой помощи при различных чрезвычайных ситуациях — таких, как ДТП, взрыв бытового газа, поражение электрическим током.

Все участники обучения получили памятку от сотрудников больницы с алгоритмом оказания первой помощи.