Прокуратура начала проверку "недопустимых методов воспитания" в курском детсаду

Детсад проверяет комиссия Фото: Из архива КП.

КП уже рассказывала, что в сети Интернет распространилась видеозапись некорректного обращения с детьми воспитателей детского сада №24 города Железногорска.

На видео в частности, женщины, похожие на сотрудников детсада, кричат на детей, которые отказываются есть.

По инициативе регионального министерства образования и науки управление образования Железногорска начало внеплановую проверку. В ней помимо учредителя примут участие представители регионального минобрнауки, уполномоченного по правам ребенка в Курской области, психолого-педагогической службы, общественности. По результатам контроля буду приняты меры, пообещали чиновники.

Кроме того, Железногорская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры Курской области проводит проверку информации о противоправном поведении в отношении несовершеннолетних в этом детском саду.

- По предварительной информации, в образовательной организации допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, применение недопустимых методов воспитательного воздействия со стороны работников учреждения, - сообщает ведомство. - В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав несовершеннолетних.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.