10 декабря в Курской области резко потеплеет

В регионе пройдет мокрый снег с дождем Фото: Светлана ВОЛКОВА

10 декабря в Курской области будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, днем дожди, местами сильные. В отдельных районах туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура - ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 , при тумане до 300 метров.

В МЧС региона предупреждают, что в условиях гололедицы водителям нужно быть предельно внимательными:

—выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и на включенной передаче;

—не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти;

—повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

—при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

—будьте внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах.