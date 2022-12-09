В Курске пройдут Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике

Соревнования начнутся 10 декабря Фото: Светлана ВОЛКОВА

В спортивном комплексе «Спартак» 10-11 декабря пройдут Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике на призы комитета по физической культуре и спорту Курской области. Это один из старейших турниров в регионе. Он проводится с 1969 года.

Будет разыграно 20 комплектов медалей, а также пройдет награждение победителей в абсолютной категории у мужчин и женщин.

В соревнованиях примут участие 72 спортсмена из девять регионов страны: Курской, Воронежской, Орловской, Оренбургской, Белгородской, Московской областей, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Луганской Народной Республике. Курскую область представят 34 спортсмена.