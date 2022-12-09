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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 14:41

84-летняя курянка передала мошенникам 250 тысяч рублей

Женщина думала, что спасает свою внучку от тюрьмы
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка совершила ДТП с пострадавшими

Пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка совершила ДТП с пострадавшими

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, 84-летней жительнице Курска позвонили неизвестные и сообщили, что ее внучка совершила ДТП, в котором пострадали люди, поэтому теперь она может отправиться в тюрьму.

Решить эту проблему предложили за оплату. Деньги женщина должна была передать через курьера. Так, за спасение своей внучки от тюрьмы пенсионерка отдала мошенникам 250 тысяч рублей.

Только после визита курьера женщина связалась с близкими и узнала, что никаких аварий никто не совершал.

Полиция настоятельно просит курян рассказать своим пожилым родственникам, что с подобными новостями звонят только мошенники.