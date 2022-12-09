В Курске проходит первая ярмарка самозанятых

Ярмарка работает с 10:00 до 21:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 9 декабря, в Курске открылась первая ярмарка самозанятых. Она будет проходить в течение двух дней в ТЦ по адресу: Карла Маркса, 10. Второй день ярмаки состоится завтра, 10 декабря.

Более 30 мастеров представляют свои авторские изделия.

- Вязаные рюкзаки, керамическая посуда, одежда, игрушки, стильные аксессуары, расписные пряники и еще масса товаров ручной работы. Все авторы этих вещей решили монетизировать свое хобби, оформив официальный статус, - говорят в обладминистрации.

Ярмарка работает с 10:00 до 21:00. Посетили смогут приобрести подарки и познакомиться с мастерами лично, расспросить их об особенностях творческого процесса, а самозанятые - лучше узнать своих клиентов и получить обратную связь.