С 9 декабря в Курске ограничат движение в Парке Солянка

Ограничения будут действовать до девяти вечера 16 декабря Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщили об очередном временном ограничении автомобильного движения.

Так, с 15:00 9 декабря до 21:00 16 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств на участке улицы Парк Солянка в районе дома № 8. Дорогу перекроют из-за работ по реконструкции канализационного коллектора.

В региональном комитете транспорта и дорог извиняются за временные неудобства и просят учитывать информацию при планировании поездок, а также соблюдать правила дорожного движения.