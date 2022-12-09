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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:40

С 9 декабря в Курске ограничат движение в Парке Солянка

Специалисты будут проводить реконструкцию коллектора
Кристина ГОРБАТЕНКО
Ограничения будут действовать до девяти вечера 16 декабря

Ограничения будут действовать до девяти вечера 16 декабря

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В городской администрации сообщили об очередном временном ограничении автомобильного движения.

Так, с 15:00 9 декабря до 21:00 16 декабря будет временно прекращено движение транспортных средств на участке улицы Парк Солянка в районе дома № 8. Дорогу перекроют из-за работ по реконструкции канализационного коллектора.

В региональном комитете транспорта и дорог извиняются за временные неудобства и просят учитывать информацию при планировании поездок, а также соблюдать правила дорожного движения.