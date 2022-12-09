В Глушковском районе Курской области строят новый корпус интерната для пожилых и инвалидов

Строительство идет с опережением срока Фото: Архив "КП"

В Глушковском районе возводят новый корпус интерната для пожилых людей и инвалидов. В региональном комитете строительства сообщают, что уже закончили наружные работы по монтажу кровли, отделку вентилируемого фасада, установили окна, вокруг здания благоустраивают территорию. Сейчас выполняют внутреннюю отделку помещений корпуса.

В интернате смогут проживать 20 человек. Будут оборудованы отдельные комнаты с небольшими кухнями и санузлами.

В областной администрации сообщают, что строительство ведется с опережением срока. Поэтому вместо планируемой сдачи в эксплуатацию в 2024 году работы завершат в первой половине 2023 года.