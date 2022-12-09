На Красной площади в Курске устанавливают «Красный лес»

В Курске продолжается подготовка к Новому году Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжается подготовка к Новому году. Сегодня, 9 декабря, на Красной площади приступили к монтажу новогодних инсталляций «Красный лес». Это композиция из елей, которые поделят территорию на множество уютных пространств. Также здесь установят фуд-траки.

Помимо этого, украсят административные здания, кафе и магазины. Об этом сообщили в комитете городского хозяйства.

В настоящий момент подрядчики устанавливают светящиеся конструкции с прошлого года, а также маленькие елочки.

- Чтобы праздник чувствовался не только в центре города, но и в других микрорайонах, начался традиционный монтаж новогодних елок в трех округах, - говорят в городской администрации.