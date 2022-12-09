В Железногорске Курской области мужчина оплачивал покупки чужой банковской картой

Мужчина потратил около четырех тысяч рублей с чужого счета Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Железногорске 40-летняя женщина под действием алкоголя не заметила, как потеряла свою сумку, в которой была банковская карта. Поняла это она только на следующий день, когда стали поступать оповещения об оплате различных товаров.

Женщина обратилась в полицию, и стражи порядка установили, что сумка находится у ранее судимого, не работающего, 44-летнего местного жителя. Он признался, что обнаружил пропажу около своего подъезда, изначально собираясь вернуть владелице, но, увидев банковскую карту, не удержался от соблазна воспользоваться чужими деньгами.

Мужчина направился в магазин и щедро угощал своего приятеля алкоголем. Когда друзья захотели купить торт, банковская карта оказалась заблокирована.

К этому времени на выходе из магазина мужчину остановили сотрудники полиции. В итоге ему удалось потратить около четырех тысяч рублей с чужого счета, однако после задержания он сразу возместил причиненный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до шести лет.