Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 декабря 2022 8:38

За сутки в Курской области произошло четыре пожара из-за печного отопления

Всего 8 декабря в регионе тушили пять возгораний
Кристина ГОРБАТЕНКО
Спасатели просят курян соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Спасатели просят курян соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

За минувшие сутки в Курской области произошло пять пожаров. Как сообщают в региональном ГУ МЧС, четыре из них случились из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Так, в жилом доме в Дмитриеве огонь повредил чердачное помещение. В Касторенском районе загорелся гараж, в результате обрушились перекрытия, повреждена кровля.

Из-за печного отопления произошел пожар и в жилом доме, расположенном в СНТ Курского района. А в Хомутовском районе из-за неисправности печи практически полностью сгорела баня.

Спасатели настоятельно просят курян соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.