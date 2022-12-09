В Курске разыскивают пропавшего 53-летнего мужчину

Местонахождения мужчины до сих пор неизвестно Фото: материалы пресс-служб

В Курске полицией разыскивается без вести пропавший 53-летний Сергей Лобода. Житель Курска перестал выходить на связь 6 декабря, и до сих пор его местонахождения неизвестно.

Особые приметы: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, русые волосы, голубые глаза.

Сергей был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, черные ботинки, серую шапку, черные перчатки.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения или передвижении мужчины, просят связаться с сотрудниками полиции по телефону дежурной части Северного отдела полиции 8(4712)36-60-20 или номеру 8-915-574-63-70, а также круглосуточно по телефону 102.