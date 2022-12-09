Под Курском машина врезалась в дерево, погибли два человека

Полиция выясняет обстоятельства ДТП Фото: Архив "КП"

ДТП случилось 8 декабря 00:25 на 11 километре автодороги «Обоянь-Суджа- Белая». В региональном УГИБДД рассказывают, 26-летний водитель, лишенный водительских прав, находясь за рулем автомобиля «Volkswagen Рolo», не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и 30-летний пассажир скончались на месте аварии от полученных травм. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 8 декабря в Курской области зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в 15:25 на 127 километре автодороги «Курск-Воронеж»-автомобильная дорога Р-22 «Каспий». По предварительным данным, автомобиль «Пежо», под управлением 26-летнего водителя, столкнулся с автомобиляем «Форд Фокус», за рулем которого был 40-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» получил ранения и был доставлен в больницу.