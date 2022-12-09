В Курске дороги от снега расчищают более 70 машин

Парки и скверы расчищают 45 рабочих Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают убирать снег с городских дорог. Сегодня, 9 декабря, городские территории расчищают более 70 единиц техники.

В комитете дорожного хозяйства рассказали, машины сметают и вывозят снег, обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Особое внимание уделяют подходам к социально значимым объектам и основным магистралям.

Также дворники убирают снег с тротуаров и переходов, приводят в порядок территории вокруг остановок общественного транспорта.

45 рабочих и 11 единиц техники работают в парках и скверах. Они расчищают дорожки и посыпают их песко-соляной смесью. Придомовые территории приводят в порядок управляющие компании, задействовано около 600 дворников.