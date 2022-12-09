Ночью под Курском горел жилой дом

Огонь повредил чердак дома Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 9 декабря в 03:10. Горел жилой деревянный дом по улице Землячка в Дмитриеве.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей. Возгорание было локализовано в 03:18. Справиться с огнем удалось в 03:26.

В региональном ГУ МЧС рассказывают, в результате пожара огонь повредил чердачное помещение на площади 15 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет.

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».