В Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов власти

У губернатора теперь шесть замов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава региона Роман Старовойт утвердил обновленную структуру исполнительных органов власти Курской области. Сейчас она предусматривает 17 министерств, большинство из которых являются правопреемниками ранее существовавших комитетов. В их числе новое ведомство – Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области. Ранее оно было обозначено как министерство туризма.

Как и прежде, в структуру включены Председатель Правительства, который также является и Первым заместителем Губернатора Курской области, шесть заместителей губернатора и четыре заместителя Председателя Правительства. При этом, согласно последним изменениям, двое из заместителей Председателя Правительства будут возглавлять ведомства с приставками «министр, председатель комитета». Речь идет о руководителях министерства природных ресурсов и комитета региональной безопасности.

В целом обновленная структура исполнительных органов власти не предусматривает увеличения количества служащих, добавили в Доме Советов.