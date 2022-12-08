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НовостиПолитика8 декабря 2022 19:52

В Курской области утвердили новую структуру исполнительных органов власти

В регионе появились министры и министерства
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
У губернатора теперь шесть замов

У губернатора теперь шесть замов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава региона Роман Старовойт утвердил обновленную структуру исполнительных органов власти Курской области. Сейчас она предусматривает 17 министерств, большинство из которых являются правопреемниками ранее существовавших комитетов. В их числе новое ведомство – Министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области. Ранее оно было обозначено как министерство туризма.

Как и прежде, в структуру включены Председатель Правительства, который также является и Первым заместителем Губернатора Курской области, шесть заместителей губернатора и четыре заместителя Председателя Правительства. При этом, согласно последним изменениям, двое из заместителей Председателя Правительства будут возглавлять ведомства с приставками «министр, председатель комитета». Речь идет о руководителях министерства природных ресурсов и комитета региональной безопасности.

В целом обновленная структура исполнительных органов власти не предусматривает увеличения количества служащих, добавили в Доме Советов.