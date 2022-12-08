Курян предупредили о гололеде 9 декабря

На дороге будет гололед, предупреждает МЧС Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области 9 декабря будет облачно. Ночью небольшой мокрый снег, днем осадки, местами сильные в виде мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго - восточный 8 - 13 м/с. Температура ночью - 1 - 6°, днем от 4° мороза до 1° тепла. В условиях гололедицы водителям нужно быть предельно внимательными:

—выбирайте оптимальную скорость, торможение должно быть ограничено и на включенной передаче;

—не допускайте резких маневров, направление движения меняйте постепенно, во избежание юза, из которого в гололедицу трудно выйти;

—повороты проезжайте на постоянной скорости, для чего ее необходимо снижать до минимума;

—при разгоне прибавляйте газ осторожно, особенно на заднеприводном авто;

—будьте внимательными при проезде продуваемых участков на трассах, мостах, путепроводах и эстакадах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, а также закруглениях, спусках и подъемах.