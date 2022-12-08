Под Курском управдом избила кирпичом соседку

Решение суда еще можно обжаловать Фото: Светлана ВОЛКОВА

Под курском суд оштрафовал старшую по дому за нанесение побоев соседке.

ЧП произошло в июле 2022 года. 45-летняя управдом высказала претензии соседке, которая регулярно оставляла входную дверь в подъезд открытой, из-за чего жильцы жаловались на антисанитарные условия.

- В ходе ссоры управдом схватила кирпич, которым была подперта дверь, и нанесла соседке удар в голову, затем бросила его на ногу женщине и несколько раз ударила ее по рукам, причинив физическую боль, - рассказали в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

В суде женщина свою вину признала.

Постановлением мирового судьи старшую по дому оштрафовали на пять тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.