В Курске пройдет бесплатный мастер-класс по исполнению казачьих песен

9 декабря в Курске откроется фестиваль «Казаки на Сейме». На третьем Межрегиональном фестивале Курского областного Дома народного творчества выступят 20 казачьих коллективов и солистов из Волгограда, Воронежа, Москвы, Липецка и Курской области.

Открытие - 9 декабря в 18.00. Перед этим с 14.00 до 17.30 во Дворце пройдет бесплатный мастер-класс по исполнению казачьих песен. С руководителями творческих коллективов встретится Виктория Путиловская. Она возглавляет заслуженный коллектив народного творчества фольклорно-этнографический ансамбль «Покров».

Вход на мастер-класс свободный по адресу: г. Курск, Театральный проезд, 1.

На открытии фестиваля также выступят заслуженный артист России Виктор Сорокин и московский театр песни «Яр».